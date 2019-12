Szenen wie in einem Kriegsgebiet

Während der Schießerei wirkten Teile der 270.000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat New Jersey wie ein Kriegsgebiet. Hunderte Polizisten waren in den Straßen unterwegs, viele von ihnen schwer bewaffnet. Auch fuhren Dutzende Rettungsfahrzeuge in das Gebiet. Schulen und Krankenhäuser in der Gegend wurden vorübergehend abgeriegelt.