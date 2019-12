Was geschah während der Spritztour mit dem Tempo-Boliden im Sommer bei einem Sportwagentreffen am Kärntner Wörthersee? Darüber gehen die Meinungen auseinander - je nach dem, wen der beiden man fragt. Denn in der Luxus-Karosse saßen zu diesem Zeitpunkt ein 26-jähriger wohlhabender Bauunternehmer und eine 25-jährige „Auserwählte“, die einmal am Beifahrersitz mit dem Flitzer mitfahren durfte. Sie sprach von sexueller Belästigung, er davon, dass sie nur „irgendwas erzähle“. Der Angeklagte bekam schlussendlich eine saftige Rechnung präsentiert - das Urteil: 40.000 Euro Geldstrafe.