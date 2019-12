Zwei Autos manipuliert

Der jüngste Fall in Steinerkirchen/T. sorgt für Unverständnis: „Was da alles passieren kann, man versteht nicht, wieso jemand sowas macht“, ärgert sich der Steinerkirchner Ortschef Thomas Steinerberger. In der Nacht auf Freitag manipulierte jemand den Kia und den Ford der Familie, die Frau bemerkte die lauten Geräusche beim Fahren, brachte die Autos am Wochenende in die Werkstatt.