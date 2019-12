Die Polizei hat nun ihre Ermittlungen gegen vier Männer abgeschlossen, die zwischen Dezember 2018 und März 2019 in Salzburg und Oberösterreich insgesamt 85 Bestellbetrügereien versucht haben sollen. In neun der Fälle waren die Verdächtigen tatsächlich erfolgreich und richteten rund 25.000 Euro Schaden an. Zur Verschleierung ihrer Aktivitäten gründete das Quartett eigens zwei Scheinfirmen.