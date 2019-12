Weltwirtschaft legt um rund 3,5 Prozent zu

Doch es ist der private Konsum, der für das Wachstum hauptverantwortlich ist. In den USA sind die Verbraucher anhaltend optimistisch, in der EU sind sie ebenfalls die Konjunkturlokomotive. Die Weltwirtschaft wird heuer um rund 3,5% zulegen (nach 4% in 2018). Vor allem in Schwellenländern wie China hat sich die Lage stabilisiert.