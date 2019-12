Unbekannte haben in der Nacht zum 6. Dezember bei einem in der oberösterreichischen Ortschaft Linden in Steinerkirchen an der Traun abgestellten Auto einer 42-Jährigen alle fünf Muttern eines Rades gelockert. Doch die Frau war nicht das einzige Opfer, auch der Pkw ihres Mannes war betroffen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenbeobachtungen.