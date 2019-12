ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS haben sich über die letzten Details der Regelung für Asylwerber in Lehre geeinigt. Dass die Frist für die Ausreiseverpflichtung erst nach Abschluss der Lehre bzw. nach der Lehrabschlussprüfung beginnt, war bereits fix. In einem Gespräch am Montag wurde aber sichergestellt, dass dies schon jetzt - vor Inkrafttreten der Änderung - gilt. So können auch Lehrlinge, deren Abschiebung bereits kurz bevorstünde, ihre Ausbildung beenden - auch wenn das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist. Dieses muss noch im Nationalrat und im Bundesrat beschlossen und dann vom Bundespräsidenten beurkundet werden.