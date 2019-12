Nur zum Schein in Unterkunft gemeldet

Im aktuellen Fall gab eine Syrerin (30) an, dass sie in einer Mühlviertler Unterkunft wohnt und bezog knapp drei Jahre lang von der Behörde eine erhöhte Beihilfe für die Sicherung ihres Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfs. Im Zuge einer Fremdenkontrolle flog auf, dass die Frau eigentlich bei ihrem Freund in Linz lebte. Außerdem meldete sie einen Aufenthalt im Irak nicht und bezog weiter Geld. Der Republik Österreich ist durch die Frau ein Schaden von 11.900 Euro entstanden.