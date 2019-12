Derzeit erlebe die Welt die Wiedergeburt des geostrategischen Wettbewerbs, in dem sich vor allem China, Russland und die USA in einem großen Machtspiel gegenüberstünden, so der frühere spanische Außenminister. Die Europäische Union habe nun die Wahl, ob sie „Spieler oder lieber Spielfeld“ sein wolle, heißt es in dem Schreiben.