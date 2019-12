US-Fans flippten aus

Den Riesentorlauf am Wochenende in Val d’Isère (wo 160 Zentimeter Neuschnee angesagt sind!) lässt der Kärntner aber trotzdem aus. Dort wollen es Roli Leitinger (21.), Marco Schwarz (25.) & Co. deutlich besser machen. Verärgert und ratlos: Stefan Brennsteiner, der wie in Sölden ausschied: „Kopf hoch und weiter! Mehr als Durchhalteparolen bleiben mir derzeit leider nicht.“ Danach begann das „Autorennen“ nach Denver, der Heimflug wartete. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in Beaver Creek noch Ausnahmezustand: Der Heimsieg von Tommy Ford (stand davor noch nie auf dem Podest) ließ die US-Fans völlig ausflippen!