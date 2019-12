Luiz Felipe (45.+1) hatte für Lazio kurz vor dem Halbzeitpfiff ausgeglichen, Sergej Milinkovic-Savic (74.) brachte die Hauptstädter bereits in numerischer Überlegenheit in Front. Lazio-Stürmer Ciro Immobile scheiterte in der 79. Minute mit einem Elfmeter an Juve-Torhüter Wojciech Szczesny, doch in der Nachspielzeit finalisierte Felipe Caicedo (95.) aus einem Konter den 3:1-Heimerfolg.