Zwei davon hat Sülo Pak gemeinsam mit seinem Bruder Selim in Salzburg betrieben. „Die Brothers Lounge am Hauptbahnhof mussten wir zusperren und unseren drei Mitarbeitern kündigen“, erzählt er. Jetzt haben die Brüder noch das Cafe Luca in Wals. „Wir haben riesige Umsatzeinbrüche, werden nur noch am Freitag und Samstag öffnen, mussten drei Leuten kündigen.“