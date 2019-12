Die Schülerin ist in Panik geraten und schaffte es nicht mehr, den Motor zu starten. Plötzlich schlossen sich auch noch die Bahnschranken. „Beim Schließen der Bahnschranken wurde das Mädchen am Kopf verletzt“, so ein Polizist. Die Insassen - ihre Mutter und der Fahrlehrer - und zwei Radfahrer schoben den Pkw aus der Gefahrenstelle. Dabei wurde das Auto zerkratzt.