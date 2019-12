„Er war unsterblich verliebt und blauäugig. Wir haben ihn alle vor ihr gewarnt!“ - So die Worte eines Zeugen über jene Frau, die den Mord an ihrem italienischen Freund in Auftrag gegeben haben soll. Zwei Männer - einer soll die Tat in der Steiermark ausgeführt, der andere geplant haben - standen deswegen vor einem Schwurgericht in Graz. Sie wurden zu nicht rechtskräftigen Haftstrafen (17 und 18 Jahre) verurteilt.