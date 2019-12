2860 - so viele Straftaten wurden im Dezember des Vorjahres in Tirol zur Anzeige gebracht. Das war zwar ein Rückgang von fast acht Prozent, ist aber immer noch ein Beweis dafür, dass Kriminelle auch in der vermeintlich „stillen Zeit“ keine Auszeit einlegen. Die ganze Hektik ist für dreiste Ganoven sprichwörtlich ein gefundenes Fressen. So sind etwa volle Christkindlmärkte, Straßen oder Kaufhäuser ein wahres Paradies für Langfinger. Im Vorjahr verzeichnete die Polizei in der Weihnachtszeit hierzulande insgesamt 673 Diebstähle - in 124 Fällen handelte es sich um Ladendiebstähle. Und eines ist gewiss: Auch heuer werden die Kaufhaus-Detektive wieder einiges zu tun haben.