Reisende aus Frankreich greifen mit durchschnittlich 117 Euro, ex aequo mit Reisenden aus Russland, bei Flugbuchungen ebenfalls nicht allzu gerne zu tief in die Tasche. Flugpassagiere aus Großbritannien greifen besonders tief in die Tasche. Für ihren Wochenend-Flug fallen durchschnittlich 121 Euro an. Schweizer Urlauber (146 Euro) bezahlen ebenfalls ordentlich und geben für ihren Wochenend-Flug durchschnittlich beinah die Hälfte (46 Prozent) mehr aus als Fluggäste aus Italien. Sie landen damit an der Spitze des Länder-Sparvergleichs.