ÖGBler machen Druck

Alsdann, was ist Landhaustratsch? Erstens: Dass die ÖGBler Chefverhandler Anton Lang kräftig vor sich her treiben. So gut wie fix sei, dass Landeschef Horst Schachner ein Bundesratsmandat bekommt. Zweitens: Dass, trotz sehr bescheidener Ergebnisse, die Gewerkschafter Helga Ahrer und Klaus Zenz wieder in den Landtag einziehen und, zum Staunen, dass auch eine Landesrats-Funktion an die ÖBG-Fraktion gehe.