Mindestens 100 Millionen Dollar Beute

Das US-Finanzministerium glaubt, dass die Russen hinter der Entwicklung und Verbreitung der gefürchteten Dridex-Malware stecken, die vor allem für den Diebstahl von Passworten und Bankdaten eingesetzt wird. Der Schädling wurde in über 40 Staaten gefunden und soll mindestens 100 Millionen US-Dollar in die Kassen der Hintermänner gespült haben. Es sei durchaus möglich, dass die Beute noch viel höher war, glaubt man in den USA.