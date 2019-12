Partnerschaft mit Salzburg

Etwas früher könnte die geplante Dependance in Salzburg eröffnen, für die nun zwei Varianten im Raum stehen. Am Standort der Neuen Residenz stünden sowohl Pläne für eine unterirdische Erweiterung als auch für einen Neubau im Hof im Raum. Spätestens im Februar sollen beide Konzepte „mit Zahlen hinterlegt auf dem Tisch liegen“. Eine weitere Ausdehnung auf andere Bundesländer stehe derzeit nicht an. „Ich sehe uns noch nicht in einer Franchise-Situation wie etwa der Louvre oder das Guggenheim“, lacht Rollig. Die Partnerschaft mit Salzburg sei „einzigartig“.