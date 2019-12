Zu den brisanten aktuellen Zahlen: Laut Staatsschützern sind mehr als 320 ausländische Kämpfer bekannt, die aus Österreich nach Syrien oder in den Irak wollten, um sich dem IS anzuschließen. Jeder fünfte, also 20 Prozent, sind Frauen. Mehr als 60 Fanatiker wurden im Krieg gegen den Terror getötet, ebenso viele noch bei der Ausreise gestoppt. 90 kehrten bisher - mit den beiden heimgeholten Waisenkindern einer ums Leben gekommenen Wiener Schülerin - zu uns zurück, rund 100 sind noch in den Dschihad-Gebieten.