Kinder warten in Schule auf Eltern

Die Direktorin hat deshalb verfügt, dass Kinder nach Unterrichtsende ab sofort in der Schule auf die Eltern warten. „Wir haben auch in den Klassen darüber gesprochen, wie man sich in so einer Situation verhalten soll“, so Abendroth. Es solle aber niemand unnötig verängstigt werden.