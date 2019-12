Aerosmith, bestehend aus Steven Tyler (Gesang), Joe Perry (Lead Gitarre), Brad Whitford (Gitarre), Tom Hamilton (Bass) und Joey Kramer (Schlagzeug), sind bereits Teil der amerikanischen Musikgeschichte. Sie haben weltweit mehr als 150 Millionen Alben verkauft, unzählige Awards gewonnen und sind in der Rock And Roll Hall Of Fame vertreten. Es gibt an sich nicht viel, was diese Band noch nicht erreicht hat. Sie sind die Gewinner von vier Grammys, acht American Music Awards, sechs Billboard Awards, zwölf MTV Music Awards und haben außerdem auch den Soul Train Award für die beste Rap-Single für den Remixvon Run DMC‘s „Walk This Way“ abgestaubt. Neben einer Vielzahl von Mehrfach-Platin-Alben haben Aerosmith schon mehrere Generationen inspiriert und sind so zu einer der beliebtesten Bands aller Zeiten geworden.