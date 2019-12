„Krone“:Herr Piller, gemeinsam mit Ihren Kameraden Huber und Berl haben Sie den Einsatz der Schallorter geleitet. Was ging Ihnen als Erstes durch den Kopf, als Sie an jenem Tag in der Preßgasse in Wien-Wieden angekommen sind?

Daniel Piller: Ich habe mir gedacht, dass so ein Kriegsgebiet aussehen muss! Ein Trümmerfeld, so weit das Auge gereicht hat. Zudem war es ein sehr heißer Tag mit mehr als 30 Grad und überall Staub und Schutt.