Auf die Unterstützung ihres Gatten Prinz William musste Herzogin Kate an diesem Abend jedoch verzichten. Der 37-Jährige nimmt vom 1. bis zum 4. Dezember Termine im Oman und in Kuwait wahr. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan schwänzten den Termin mit den Staats- und Regierungschefs der 29 NATO-Länder. Sie befinden sich seit Ende November in einer längeren Familienauszeit und werden erst 2020 in der Öffentlichkeit zurückerwartet.