Forschungsbericht beweist nicht den Erfolg

Der Bericht in der „MIT Technology Review“ entkräftet das von He als „medizinischen Durchbruch“ gefeierte Experiment. Die Analyse des Forschungsmanuskripts, in dem der Forscher seine Methode und Ergebnisse beschrieb, habe bestätigt, was viele Experten zuvor bereits vermutet hätten: Sein Forschungsbericht beweist nach Ansicht mehrerer internationaler Forscher nicht den Erfolg seiner Genmanipulation. Vielmehr gehe daraus hervor, dass die Genmutation jener „ähnle“, die immun gegen HIV mache, mit dieser aber nicht identisch sei.