Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen zwei Männer fortgesetzt worden, die an einem Mordkomplott gegen den Italiener Gianmaria Vitali 2001 mitgewirkt haben sollen. Der eine soll direkt an der Tötung des Mannes beteiligt gewesen sein, der andere den Plan ersonnen haben. Als Zeuge war ein slowakischer Ermittler geladen, der nur sehr vage Auskunft geben konnte. Die vier Verdächtigen, von denen nur zwei in Graz vor Gericht stehen, stammen alle aus der Slowakei. Die mutmaßliche Drahtzieherin und ein laut Ankläger direkter Täter (52) befinden sich nach wie vor dort.