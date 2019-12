Zwei Beamte der Polizeinspektion Kumberg hatten die Rumänen (22, 42) dabei beobachtet, wie sie an einem Fahrzeug herum werkelten. Die Sache kam ihnen komisch vor - zu Recht: Denn es stellte sich heraus, dass das Duo gefälschte Schweizer Kennzeichentafeln an einem in Osttirol gekauften Pkw montieren wollten.