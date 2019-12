Gegessen wird auf den Philippinen immer - und überall. Ob in den Slums von Tondo, wo es nach Hühnermist und Knoblauch riecht, oder in den glitzernden Wolkenkratzern der Bonifacio Global City, wo der Quadratmeter Bauland nicht unter 20.000 US-Dollar zu haben ist. „Einen Spargedanken“, erklärt die WKO-Wirtschaftsdelegierte in Manila, Christina Stieber, gibt es auf den Philippinen nicht. Vor allem ärmere Schichten arbeiten als Tagelöhner, das Geld wird auf dem Heimweg in Konsumgüter investiert.