Der 25. UNO-Klimagipfel hat am Montag in Madrid begonnen. In der Früh übergab der Präsident des letztjährigen Treffens im polnischen Kattowitz den Vorsitz offiziell an die chilenische Regierung, die den Gipfel eigentlich austragen hätte sollen - aufgrund der Unruhen im Land aber abgewunken hatte. An den kurzfristig eingesprungenen Ersatzort, die spanische Hauptstadt, ist auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen angereist. Bereits am ersten Tag wandte er sich an die Teilnehmer, unter anderem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres - mit einem Stofftier in der Hand.