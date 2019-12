Im Streit um die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong hat China Sanktionen gegen die USA verhängt. „Ab sofort“ dürften US-Kriegsschiffe nicht mehr in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong Station machen. Zudem sollen einige regierungsunabhängige Organisationen aus den USA „sanktioniert“ werden, darunter die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, verlautete am Montag aus Peking.