Tabellenführer Salzburg hat seine weiße Auswärts-Weste in der Erste Bank Liga auch am Sonntag behalten. Die Salzburger feierten bei den Graz99ers mit einem 4:3 den elften Sieg in der Fremde. Weil Verfolger Bozen sein Heimspiel gegen Linz 3:4 verlor, bauten die Salzburger ihren Vorsprung vor den beiden Abendspielen auf sechs Punkte aus. Meister KAC verbesserte sich mit einem souveränen Heimsieg gegen Dornbirn auf den zweiten Tabellenplatz.