Ashwaq gelang 2015 die Flucht nach Deutschland. Drei Jahre später gab sie den deutschen Behörden an, ihren Peiniger in Deutschland wiedererkannt zu haben. Aus Angst floh sie schließlich zurück ins irakische Flüchtlingslager. Nun sagte Ashwaq im irakischen TV, es habe sich herausgestellt, dass der Mann, den sie gesehen habe, ein anderer gewesen sei. Dieser habe ihrem Peiniger geähnelt. „Es war jemand anders, der ihm sehr ähnlich sah“, sagte Ashwaq. Es komme ihr vor, als hätten sich in ihren Augen im Zuge ihrer Angst „alle“ Menschen in den Täter verwandelt.