Mit einem spitzen Gegenstand hinterließ ein St. Veiter in der Nacht auf Sonntag seine Spuren an mehreren Autos im Klagenfurter Innenstadt. Gegen 23 Uhr zerkratzte der 23-Jährige gleich zehn Fahrzeuge. Dabei beobachteten ihn zwei Zeuginnen. Die Polizei rückte an - der junge Mann bestreitet alles.