Das Schneebrett soll sich demnach an der Hellbronner Spitze gelöst haben, in der Nähe der Seilbahnstation, die von der Ortschaft Courmayeur in Italien auf den höchsten Berg der Europäischen Union führt. Die Gegend im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich ist für Skifahren abseits der Piste bekannt. Am Samstag war Lawinengefahr gemeldet worden.