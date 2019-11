Nur Stunden nach dem tödlichen Messer-Terror in London ist es in einer beliebten Einkaufsstraße in der niederländischen Stadt Den Haag zu einem ähnlichen Angriff gekommen. Am Freitagabend berichtete die Polizei von drei Menschen - allesamt Minderjährige - mit Stichverletzungen. Derzeit geht man aber nicht von einem terroristischem Motiv aus.