Treffen mit Macron

Vor dem NATO-Gipfel in London in der kommenden Woche wird Trump mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zusammentreffen. Die beiden Politiker würden am Dienstag in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, konferieren, teilte der Elysée-Palast am Donnerstagabend in Paris mit.