Keller ist Besonderheit

Der große Unterschied zu vorher? „Platz, Platz, Platz - für den Wein, für die Kunden und für die Mitarbeiter“, sagt Penzenleitner. In den letzten Tagen waren noch die Handwerker im Einsatz, um das Geschäft einzurichten, nun kann sich die Weinturm-Crew in den neuen Räumlichkeiten so richtig einleben. Sechs Tage pro Woche hat das Geschäft geöffnet. Eine Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes bringt Strom. Der Keller liegt einen Meter unter dem Grundwasser, sorgt so für stabile Lagerbedingungen. Welche Rolle der Wein heute spielt? „Die Menschen trinken immer weniger. Das, was sie trinken, muss dafür hochwertig sein“, stellt der 41-Jährige fest.