Oligarchin nach Besichtigungstermin „nie wieder getroffen“

„Für mich sah das ganz unbedenklich aus“, so Markovic über den Lockvogel. Die „sehr selbstbewusste“ Dame habe „hervorragend Englisch gesprochen“, die meiste Zeit aber Russisch, was sie, die Maklerin, aber nicht verstanden habe. Auch vom Verhalten her sei Markovic nichts Verdächtiges aufgefallen, wie sie sagt. Die vermeintliche russische Oligarchin habe sie nach insgesamt drei Treffen - beim letzten Mal sah man sich demzufolge auf Gudenus‘ Grundstück in Niederösterreich - „nie wieder getroffen“, wie die Maklerin betonte. Die übrigens - wie sie jetzt verriet - für den Besichtigungstermin mit dem Lockvogel bei Gudenus damals einen Urlaub auf einem anderen Kontinent abgebrochen hat.