Handschellen klickten im Wartebereich

Doch der Österreicher hatte sich verspekuliert: Denn noch bevor der 41-Jährige in die Maschine in Richtung Wien einsteigen konnte, klickten für den Verdächtigen im Wartebereich die Handschellen. Die mehr als vier Kilo Haschisch in seinem Koffer blieben nicht unbemerkt. Der mutmaßliche Schmuggler wurde in U-Haft genommen: „Wir wollen die Hintermänner. Der Verdächtige gehört möglicherweise einem internationalen Drogenkartell an“, so ein Polizeisprecher.