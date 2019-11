Büroleiter offenbar in „Panama Papers“-Skandal verwickelt

Caruana Galizias Recherchen konzentrierten sich zum Großteil auf den „Panama Papers“-Skandal und auf die damit in Verbindung stehende Korruption auf höchster Ebene in Malta. Aus vor Gericht veröffentlichten E-Mails schien hervorzugehen, dass der damalige Energieminister Konrad Mizzi und Muscats bisheriger Büroleiter Schembri Firmen in Panama unterhielten, die Zahlungen von der Offshore-Gesellschaft 17 Black erhalten haben sollen. Es sollen Tausende Euro täglich für nicht näher genannte Dienste geflossen sein. Die in Dubai ansässige 17 Black gehörte dem verhafteten Geschäftsmann Fenech. Caruana Galizia hatte vor ihrem Tod über die Machenschaften der Gesellschaft berichtet.