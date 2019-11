„OMV hat bereits mehrere Unfälle zu verantworten“

Die OMV wolle in den nächsten Wochen vor der Küste Neuseelands in Taranaki und dem Great South Basin nach Öl und Gas bohren, warnt die Umweltschutzorganisation. Mit den neuen Bohrungen heize das heimische Unternehmen das Klima weiter an und gefährde vom Aussterben bedrohte Meerestiere. „Kein Ölkonzern kann Zwischenfälle ausschließen. Gerade die OMV hat in dieser Region bereits mehrere Unfälle zu verantworten“, so Bischof vor ihrer Festnahme. „Die OMV muss sich aus dieser Region zurückziehen und darf das Überleben von Blauwalen und Maui-Delfinen nicht aufs Spiel setzen.“