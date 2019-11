Rekord bei Briefwahlstimmen

Die Briefwahl erreichte den - nach der Rekordzahl von 102.846 Wahlkarten erwarteten - Rekord: 90.333 gültige Stimmen werteten die Bezirkswahlbehörden am Montag noch aus, 90.035 aus der Briefwahl und 298 an in „fremden“ Wahlkreisen abgegebenen Wahlkarten. Sie machten 15 Prozent der gesamten gültigen Stimmen aus.