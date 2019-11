Schwere Zeit in Haft

In seiner Zeit in Untersuchungshaft im Jahr 1987 – Janka wurde nach einem Tötungsdelikt zu 16 Jahren Haft verurteilt – befasste er sich erstmals mit seiner Kindheit und forderte von der Behörde Akteneinsicht ein. „Zu aufarbeiten begonnen habe ich aber erst ab dem Jahr 2016. Da ist alles klar geworden. Freunde haben mir dann dazu geraten, mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen“, erzählt er dem Senat.