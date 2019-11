Was gibt es Schöneres, als mit einer positiven Feierstunde in die Woche zu starten und all jene vor den Vorhang zu holen, die selbstlos Gutes tun?, mit diesen Worten begrüßte „Krone“-Redakteurin und Moderatorin Sabine Kronberger das Publikum und die Ehrengäste in der Sparkasse OÖ an der Linzer Promenade. Und tatsächlich, die Ehrung der „Stillen Helden“ war ein wunderbarer Start in die Woche.