Schüler weint vor Freude, als er Brille aufsetzt

Er überreichte Jonathan eine Spezialbrille mit den Worten: „Die gehört jetzt dir. Schau doch mal, was sie macht.“ Als der Schüler die Sehhilfe aufsetzt, kann er zum ersten Mal in seinem Leben Farben sehen. Jonathan fängt an zum Lächeln, als er sich im für ihn nun bunten Klassenzimmer umsieht. Als er gefragt wird, was er darüber denkt, kann Ben gar nicht antworten, sondern hält nur einen Daumen nach oben. Dann überwältigen ihn seine Emotionen und Freudentränen kullern ihm über das Gesicht. Der Direktor nimmt ihn daraufhin in den Arm.