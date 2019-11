des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Levi

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:48,55 55,23 53,32

2. Clement Noel (FRA) 1:48,64 +00,09 54,55 54,09

3. Daniel Yule (SUI) 1:48,73 +00,18 55,49 53,24

4. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:48,82 +00,27 55,21 53,61

5. Andre Myhrer (SWE) 1:48,89 +00,34 55,55 53,34

6. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:49,08 +00,53 56,38 52,70

7. Christian Hirschbühl (AUT) 1:49,29 +00,74 55,33 53,96

8. Linus Straßer (GER) 1:49,44 +00,89 56,60 52,84

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:49,47 +00,92 56,09 53,38

10. Manfred Mölgg (ITA) 1:49,53 +00,98 55,46 54,07

11. Michael Matt (AUT) 1:49,55 +01,00 55,91 53,64

12. Alex Vinatzer (ITA) 1:49,66 +01,11 56,08 53,58

13. Sandro Simonet (SUI) 1:49,67 +01,12 56,14 53,53

14. Istok Rodes (CRO) 1:49,72 +01,17 55,99 53,73

15. Manuel Feller (AUT) 1:49,76 +01,21 56,27 53,49

16. Filip Zubcic (CRO) 1:49,78 +01,23 56,80 52,98

17. Loic Meillard (SUI) 1:49,89 +01,34 56,80 53,09 .

Luca Aerni (SUI) 1:49,89 +01,34 56,70 53,19

19. Elias Kolega (CRO) 1:49,90 +01,35 55,88 54,02

20. Marc Digruber (AUT) 1:50,01 +01,46 56,14 53,87

21. Zan Kranjec (SLO) 1:50,11 +01,56 56,29 53,82

22. Tanguy Nef (SUI) 1:50,24 +01,69 56,71 53,53

23. Stefan Hadalin (SLO) 1:50,27 +01,72 56,47 53,80

24. Pawel Trichischew (RUS) 1:50,30 +01,75 56,75 53,55

25. Marco Schwarz (AUT) 1:50,37 +01,82 56,28 54,09

26. Trevor Philp (CAN) 1:50,59 +02,04 56,77 53,82

27. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:50,64 +02,09 55,71 54,93

28. Armand Marchant (BEL) 1:50,68 +02,13 56,79 53,89