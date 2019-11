„Nur fünf Minuten von uns entfernt“

Ein paar Stunden später wurde „Maggie“ dann bei der Kaltenleutgebner Straße erneut gesichtet. „Das ist nur fünf Minuten von uns entfernt“, so Besitzerin Natalie F. Die Familie schwärmte daraufhin wieder aus und suchte die Umgebung ab. Natalie F.s Mutter schaffte es schließlich, „Maggie“ ganz in der Nähe ihres Zuhauses einzufangen. „Wir haben sie!“, verkündete Thomas F. gegen 9.30 Uhr voller Freude auf Facebook. Und auch dessen Verlobte ist überglücklich: „Sie ist bis nach Hause gelaufen. Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen. Danke an alle, an wirklich ALLE!!!“