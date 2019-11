In Wels „regelmäßig“ mit Explosionen gedroht

Auch sind Ermittler in Wels sicher, jenen Droher zu kennen, der in der Messestadt fast regelmäßig Explosionen ankündigt (sie können ihm aber noch nichts nachweisen): Im Vorjahr musste die Disco Feeling zum zweiten Mal nach einer Bombendrohung evakuiert werden. Heuer und vor zwei Jahren mussten große Konzerte am Messegelände unterbrochen werden.