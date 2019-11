Ermittlungen wegen Raubes auch in Passau

Hellhörig wurden nach der Verhaftung des Innviertlers auch die Ermittler in Bayern. Die Kripo in Passau macht ihn auch für zwei Tankstellen-Überfälle in Bad Füssing verantwortlich. Täterbeschreibung und Spuren passen. Die bei den Überfällen benutzte Axt wurde an einem Badeweiher gefunden. Nach dem Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft in Passau droht dem jungen Mann ein weiterer Prozess.