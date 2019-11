Der israelische Topstürmer Shon Weismann mit einem Doppelpack (24., 58.) sowie seinen Toren Nummer 13 und 14, sein Angriffspartner Anderson Niangbo (33.) und Christopher Wernitznig (75.) trugen sich im Pappelstadion in die Wolfsberger Schützenliste ein. Andreas Kuen (87.) gelang nur der Ehrentreffer. Die Kärntner kehrten nach dem Heim-0:3 gegen Tabellenführer Salzburg auf die Erfolgsstraße zurück und freuten sich über den neunten Saisonsieg. Damit kann die Generalprobe für das Europa-League-Heimspiel gegen Stefan Lainers Mönchengladbach am Donnerstag (18.55 Uhr) in Graz als vollkommen gelungen bezeichnet werden.